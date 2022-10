Les travaux du tunnel Trône se feront uniquement de nuit à partir de novembre

Les travaux du tunnel Trône, qui perturbent la circulation bruxelloise depuis le début le l'été, entrent dès lundi dans une nouvelle phase qui permettra de rejoindre la rue Belliard via le tunnel et non plus par la surface, indique le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics Elke Van den Brandt. À partir de novembre Bruxelles Mobilité poursuivra les travaux uniquement la nuit.

"Dans le contexte de la récente mise en œuvre du nouveau schéma de circulation du Pentagone, de la crise énergétique actuelle et les fêtes de fin d'années qui arrivent, nous voulons à nouveau réduire les perturbations des travaux du tunnel Trône", explique la ministre. "Nous avons donc décidé de passer plus tôt que prévu à un scénario de nuit, où les tunnels seront ouverts à la circulation pendant la journée. De cette façon, habitants, visiteurs et commerçants seront beaucoup moins affectés par ces rénovations indispensables".