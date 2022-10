Les travaux du tunnel sous-voie ont commencé rue Sodar à Dinant

Vous vous souvenez sans doute de ces images à Dinant lors des inondations de l’été 2021 : l’eau qui se transforme en torrent. Les voitures qui sont emportées et qui se retrouvent entassées sur le passage à niveau de la rue Sodar. Un passage à niveau complètement détruit. Il a fallu réparer la rue, réparer les voies.

Et le passage à niveau ? Infrabel comptait de toute manière le supprimer car trop accidentogène. Les inondations ont précipité les choses. Mais suite à l’isolement des riverains, il a été décidé de construire un passage sous-voie. Les travaux ont commencé avec une technique ancestrale vue l’exiguïté des lieux. " C’est un peu la technique des mineurs du Far-West", explique Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. " Ce sont des travaux éprouvants. Les hommes se trouvent à 4 mètres sous le niveau du sol et ils excavent à la main. Il y a 380 m3 à excaver. Ça permet aussi d’assurer une certaine tranquillité pour les riverains en termes de nuisances et puis ça permet aussi de ne pas couper le trafic sur les voies".

Au départ, Infrabel comptait juste supprimer le passage à niveau et comptait sur la future passerelle de la gare de Dinant (situées à quelques centaines de mètres de là) pour permettre le passage au-dessus des voies. Mais après les inondations, l’idée de creuser ce passage piéton s’est imposée : il fallait sortir les riverains de leur isolement. C’est vrai que sans ce passage il faudrait faire un grand détour pour rejoindre le centre de Dinant. Entretemps une passerelle temporaire a été montée.

Du côté des riverains, on accueille de manière mitigée ces travaux de passage sous-voie. La plupart de ceux que nous avons interrogés auraient préféré garder le passage à niveau. Sans le passage à niveau pour les voitures, ils s’estiment encore, malgré tout, enclavés.

La fin des travaux et la mise en service sont prévues pour la fin du mois d’août. Les travaux de la passerelle de la Gare de Dinant commenceront a priori dans la foulée.