Les travaux de rénovation du Stade Roi Baudouin ont débuté

Les travaux ont commencé mardi dernier au stade Roi Baudouin. La ville remet à neuf certaines parties du stade comme la piste d’athlétisme, la tribune 1 ou encore les gradins. L’objectif est notamment de répondre aux normes internationales exigées par les fédérations d’athlétisme ou de football pour certaines compétitions. Sans oublier l’organisation de concerts comme ce fût le cas l’été dernier.

Les travaux ont débuté par le renouvellement de la piste d’athlétisme. Une pelleteuse gratte actuellement l’ancien revêtement. La dalle qui se trouve en dessous devrait être refaite avant la pose d’un nouveau revêtement. "Techniquement, ce nouveau revêtement est de la marque 'Mondo", explique Raphaël Nouveau, membre de l’équipe de gestion du stade. "C’est le nec plus ultra en la matière, il permettra d’avoir une réelle attractivité aussi pour les athlètes à l’international".

De nouveaux sièges pour les gradins

D’ici le mois de juin, les 50095 sièges des gradins qui se sont décolorés avec le temps seront aussi remplacés. "On enlèvera les sièges, 1000 par 1000", poursuit Raphaël Nouveau. "De nouveaux sièges seront alors installés. Là aussi pour répondre aux exigences de l’UEFA, notamment en termes de visibilité et d’angle de vue sur le terrain".

Enfin, la tribune 1 aura également droit à son lifting. Le coût total des travaux est de 6,5 millions d’euros. La ville voit cela comme un investissement pour le côté sportif mais aussi au niveau des évènements culturels qui prennent place dans le stade. On pense notamment aux concerts qui ont attiré 400.000 personnes en 2022. "On espère en accueillir quasiment autant cette année", confie Benoît Hellings, l’échevin des sports à la ville de Bruxelles. "Le stade doit aussi continuer à être la maison des Diables et la ville d’accueil d’un évènement mondial comme le mémorial Van Damme. C’est la raison pour laquelle il faut faire ces investissements".