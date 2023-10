Les travaux de la traversée de Spa (sans doute) un peu retardés

C’est un scénario ubuesque. Le département wallon de l’urbanisme, le DGO4, n’a pas répondu dans les temps à la demande de permis du Service Public de Wallonie pour la traversée de Spa, ce qui équivaut à un refus. Conséquence, "le SPW a décidé d'aller en recours contre la non-décision de la DGO4" explique Nicolas Tefnin, échevin spadois des travaux. Et il ajoute: "Le SPW va être reçu en audition, et puis le ministre va trancher pour fin d'année sur la demande de permis d'urbanisme."

Comme c’est un recours, le dossier ne peut pas être modifié, ce que regrette l’un des groupes d’opposition, Alternative Plus: "Nous trouvons que c'est dommage qu'il n'y ait pas de modification puisqu'il y a eu pas mal de réclamations des citoyens et on n'a pas le sentiment qu'elles aient été toutes entendues" indique Frank Gazzard, conseiller. "Ce n'est pas le projet que l'on souhaite. Nous voulons quelque chose respectant plus le patrimoine."

Le premier projet avait pourtant été revu, "notamment le retrait de la place royale, des modifications, également la desserte qui passe devant l'hôtel Le Radisson qui finalement, est maintenue" souligne Nicolas Tefnin.