Les travailleuses domestiques reçues au Parlement bruxellois : "Leur combat est essentiel"

Les travailleuses domestiques sans papiers ont déposé une motion au Parlement bruxellois ce 25 novembre "pour faire valoir leurs droits" contre les violences qu’elles subissent.

Dans le monde, plus de trois quarts des travailleurs domestiques sont des travailleuses. Elles s’occupent des personnes malades, des enfants et des personnes âgées. La Belgique ne fait pas exception. Les travailleuses domestiques sans papiers sont des milliers sur notre territoire. Un certain nombre d’entre elles sont réunies depuis plusieurs années au sein de la Ligue des travailleuses domestiques du syndicat CSC.