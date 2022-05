Les travailleurs migrants en Flandre victimes de graves abus selon plusieurs organisations

Sur les 1.000 travailleurs migrants que les chercheurs ont tenté de contacter via le gouvernement flamand, seuls 512 ont pu être joints, s'étonnent-ils. Pour les autres, l'adresse électronique s'est avérée incorrecte ou n'a pas été enregistrée du tout.

Le système de permis combiné est en place depuis 2019. Il s'agit d'un permis pour les citoyens non européens qui comprend à la fois un permis de travail et un permis de séjour. De cette manière, le gouvernement flamand veut attirer des travailleurs pour les professions en pénurie car, d'ici 2030, il y aura probablement plus de 540.000 postes vacants dans ces différents métiers.