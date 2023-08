Les travailleurs humanitaires ou de santé sont parmi les plus exposés au risque de violence : plus de 300 d’entre eux ont été tués en 2022

L’année 2022 a été particulièrement meurtrière pour les travailleurs humanitaires ou de santé dans le monde, selon un rapport conjoint sur la sécurité de ces derniers publié jeudi, à l’occasion de la journée mondiale de l’aide humanitaire, par Handicap International, Médecins du Monde et Action contre la faim. Les trois organisations appellent les bailleurs internationaux à mieux prendre en compte la sécurité des travailleurs humanitaires et de santé dans les financements alloués aux organisations, et demandent aux États d’assurer le respect du droit international humanitaire et des principes humanitaires.

L’an dernier, au moins 439 attaques ont été répertoriées à l’encontre de travailleuses et travailleurs humanitaires, faisant au moins 115 morts, selon l’Aid worker security database. Parmi les travailleuses et travailleurs de santé, 232 ont perdu la vie au cours des près de 2000 attaques enregistrées contre des établissements ou professionnels de soins, en faisant l’année la plus violente à leur encontre de la dernière décennie, selon la Safeguarding Health in Conflit Coalition.

Qu’il s’agisse de travailleurs humanitaires ou de santé, 90% des victimes d’attaques sont des acteurs locaux. "Ils et elles sont les plus exposés au risque de violence, mais sont souvent laissés avec peu de ressources. Les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux doivent les soutenir et s’assurer de partager les ressources pour leur permettre d’assurer leur propre sécurité", relèvent les trois organisations.