Les travailleurs européens mieux protégés contre les risques liés à l’amiante : les niveaux d’exposition tolérés seront dix fois plus bas

Le Parlement européen a approuvé mardi, à la quasi-unanimité, de nouvelles règles visant à protéger les travailleurs de l’Union européenne contre les risques sanitaires liés à l’amiante, et à améliorer sa détection précoce.

La limite d’exposition professionnelle (LEP) sera dix fois inférieure, puisque la valeur limite sera réduite de 0,1 à 0,01 fibres d’amiante par centimètre cube (cm³), sans période de transition. Autre mesure : après une période de transition maximale de six ans, les États membres devront adopter une technologie plus moderne et plus précise afin de détecter les fibres, à savoir la microscopie électronique.

Ils auront alors la possibilité soit de réduire le niveau à 0,002 fibres d’amiante par cm³ hors fibres fines, soit à 0,01 fibre d’amiante par cm³ incluant les fibres fines. Les travailleurs exposés à l’amiante lors de la rénovation de bâtiments seront ainsi mieux protégés contre ce matériau dont la poussière est hautement cancérigène.

Les négociateurs du Parlement européen et des États membres (Conseil) étaient parvenus en juin dernier à un accord sur un durcissement des normes d’exposition. L’usage d’amiante est interdit dans l’UE depuis 2005, mais il reste présent dans de nombreux bâtiments plus anciens. Maintenant que de nombreuses habitations doivent être rénovées pour répondre aux nouvelles normes d’isolation et autres, l’Europe entend mieux protéger les travailleurs.