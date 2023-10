Les travailleurs d’Audi Brussels à Forest n’ont pas repris le travail

Les travailleurs de l’usine Audi Brussels à Forest, soit plusieurs centaines de personnes, n’ont pas repris le travail, ce lundi matin à 6h, a annoncé Grégory Dascotte, permanent FGTB. Ils s’inquiètent des annonces qui suivront un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué à 9h00.

Si les équipes du matin d’Audi Brussels se sont bien rendues sur place, celles-ci n’ont pas relancé la production ce lundi matin. "Il y a énormément d’inquiétude chez les travailleurs", précise Grégory Dascotte.

Le conseil d’entreprise extraordinaire pourrait mener à des modifications autour des volumes de production.

La production de l’Audi Q4 électrique – un SUV de taille moyenne – a lieu depuis deux ans à Zwickau, dans l’est de l’Allemagne. Compte tenu de la demande, Forest soutiendrait cette production. Celle-ci doit démarrer normalement à l’usine de Forest en novembre.

Enormément d'inquiétude

"Il semblerait que des modifications importantes soient communiquées au niveau de volumes de production et sur l’éventuel changement de décision concernant la fabrication de l’Audi Q4. Il y a énormément d’inquiétude chez les travailleurs et ceux-ci refuseront, plus que probablement, de prendre leur poste de travail ce lundi matin à 6h", avait fait savoir dès dimanche soir Grégory Dascotte, permanent MWB-FGTB.

Après le conseil d’entreprise de ce lundi, des assemblées générales organisées par la direction sont prévues avec le personnel d’Audi Brussels. Il sera décidé par la suite si le mouvement de grogne est prolongé ou non. Les équipes de l’après-midi sont attendues à 15h, "mais il est probable qu’ils ne reprennent pas le travail non plus", confie le permanent FGTB.