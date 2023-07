Les transposons, des gènes pour échanger de l’ADN entre êtres vivants… Et corriger des maladies génétiques ?

On sait que des poissons en Arctique ou Antarctique ont développé des protéines afin de pouvoir résister au froid. Mais pourquoi retrouve-t-on cette même protéine chez des poissons comme le hareng ? Comment des cellules peuvent-elles passer d’un être vivant, multicellulaire, à un autre ? Et si ces 'gènes sauteurs' pouvaient corriger des anomalies génétiques ? C’est ce que nous explique Pasquale Nardone, à partir d’une étude parue dans le magazine Science du 30 juin 2023, menée par des chercheurs de l’équipe d’Alejandro Burga de l’Institut de biologie moléculaire de l’Académie des Sciences autrichiennes (Austrian Academy of Sciences).

À partir de l’ADN de petits vers (némapodes) d’espèces différentes, les chercheurs ont tenté de comprendre comment se passent ces transferts horizontaux de gènes. Si une première hypothèse donnait la responsabilité aux virus, cette piste fut rapidement abandonnée. Selon l’étude, les vrais responsables de ces transferts sont les gènes mobiles dans l’ADN appelés aussi transposons. D’ailleurs, 3% du matériel génétique de l’être humain en est composé.