Les transports non urgents en ambulance peuvent coûter très cher

Les transports non urgents en ambulance sont régis par un arrêté du gouvernement wallon (12 mai 2005) fixant des tarifs maximum indexables.

66,06 € pour la prise en charge et les 10 premiers kilomètres 5,95 € le km du 11e au 20e 4,63 € le km à partir du 21e 46,24 € par demi-heure d’attente

Ces tarifs sont des plafonds et les services ambulanciers agréés sont libres de les adapter tant qu’ils restent sous ces maxima.

Les transporteurs peuvent s’ils le souhaitent, facturer les kilomètres de leur base à la prise en charge, jusqu’à l’hôpital, Avec y compris le retour de l’ambulance à sa base. Une addition des kilomètres qui ne se pratique pas partout. Par exemple, Ludovic De Backer, Gestion communication CAP Mobilité Namur Asbl, applique une autre tarification : "Nous, on fait le lieu de prise en charge et le dépôt, et on fait fois deux, ce qui permet d’économiser 35% sur la facture du bénéficiaire."