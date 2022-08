Les transformations physiques un peu WTF envisagées par Grimes via chirurgie esthétique

Grimes est à la recherche de personnes fiables pour des prothèses de dents de vampire et des oreilles d’elfe.

Grimes, qui a révélé son plan de tatouage complet du corps, s’apprête à aller plus loin dans les modifications. L’artiste s’est rendue sur Twitter afin de dénicher des noms de personnes fiables pour les transformations qu’elle prévoit.

"Il y a 2 ans, j’ai pris un rendez-vous avec un grand chirurgien plasticien, j’ai pensé que je pourrais vouloir changer les choses au milieu de ma trentaine, mais ensuite j’ai oublié et je n’ai jamais pensé à ce que je devrais faire. D’après vous, quelles modifications de visage m’iraient bien ? (Les oreilles d’elfe ne sont pas une option, c’est une quête distincte)", a-t-elle écrit avant d’ajouter dans un tweet ultérieur : "Quelqu’un connaît-il également quelqu’un de formidable / sûr / fiable qui pourrait me faire des prothèses de dents de vampire à Austin ou LA ? Et aussi des modificateurs d’oreilles d’elfe réputés dans l’une ou l’autre de ces villes ? (Je parle toujours de cette opération car le cartilage ne guérit pas, il nécessite donc des points de suture permanents).", pouvons-nous lire sur Twitter.

Comme elle l’a récemment déclaré : "Ces prochaines années seront consacrées à faire mes modifications corporelles de rêve."