Les transferts dans l’Esport : l’épineuse question de la régulation

Peut-être qu’avec du temps, les éditeurs sauront s’adapter aux besoins de leur discipline et l’encadreront mieux. C’est aussi dans l’intérêt de l’éditeur que la scène Esport de son jeu soit saine et puisse faire rêver son public.

On le voit aujourd’hui sur League of Legends, qui n’est pas parfait mais qui a peut-être le circuit le plus rodé, une scène professionnelle bien gérée limite les risques de " bad buzz ". Encore faut-il trouver le bon dosage entre régulation et liberté pour le bien-être du marché et surtout, des joueurs.

Enfin, beaucoup de petites équipes voient leurs bons joueurs, déjà si difficilement acquis, partir vers d’autres structures ayant un plus gros portefeuille. Peut-être qu’en aidant un peu plus les équipes formatrices celles-ci pourraient, elles aussi, devenir pérennes et qui sait un jour rejoindre la cour des grands…