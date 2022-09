Les trajets en voiture les plus courts ne sont pas forcément les plus économes en énergie

Il est par exemple conseillé de rouler jusqu’à 10 km/h moins vite que les limites autorisées pour économiser du carburant. De même, mieux vaut privilégier les routes nationales que les autoroutes, plus rapides et donc plus énergivores.

D’une manière générale, la façon de conduire peut considérablement influer sur la consommation de carburant. Il est ainsi conseillé d’adopter l’écoconduite, qui consiste à rouler tout en souplesse, sans accélérations ni freinages brusques. Rien que cela peut permettre de réduire sa consommation de 10 à 15%.

Pour toutes ces raisons, il est donc possible de choisir un itinéraire alternatif, peut-être un peu plus long mais qui au final vous fera économiser du carburant et donc de l’argent.