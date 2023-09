Les traitements contre le cancer pèsent lourdement dans les dépenses en médicaments

Les dépenses publiques en médicaments ne cessent d’augmenter chaque année, principalement à cause des traitements anticancéreux, souligne la Mutualité chrétienne. La moitié de ces dépenses est consacrée à des traitements contre le cancer, selon une étude de la mutuelle.

L’Inami a récemment pointé que les dépenses publiques en médicaments augmentaient d’année en année, principalement pour des médicaments délivrés par des pharmacies hospitalières, pour des patients se rendant à l’hôpital pour un traitement sans devoir y passer la nuit, explique la Mutualité chrétienne. Il s’agit notamment de personnes se rendant dans un établissement hospitalier pour une chimiothérapie.

Pour mieux comprendre quels médicaments étaient spécifiquement responsables de cette hausse, que la Mutualité estime à +227% entre 2010 et 2022, la mutuelle a analysé les données de facturation de ses membres. Et la moitié des dépenses en médicaments était consacrée à des traitements anticancéreux.

L’augmentation des dépenses s’explique en partie par l’âge des patients, la Mutualité chrétienne comptant environ 43% de membres âgés de plus de 50 ans. La mutuelle a calculé que pour un patient âgé de 51 ans ou plus, les coûts annuels ont augmenté de 587 euros en 2010 à 1627 euros en 2022.

Les dix molécules les plus chères représentent 43% des dépenses. Six d’entre elles ne sont remboursées que depuis 2016. Huit des dix médicaments les plus chers "sont temporairement remboursés par le biais d’un accord entre le ministre et la société pharmaceutique en question, via des 'contrats secrets'", pointe la Mutualité. "L’argent que nous dépensons dans des médicaments, c’est de l’argent que nous ne pouvons plus dépenser dans d’autres secteurs des soins de santé", dit Elisabeth Degryse.