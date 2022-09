Les trains de la SNCB rouleront-ils bientôt moins vite ?

En 2020, la SNCB a payé 123 millions d'euros pour le gaz, le fioul et l'électricité. Cette année, la compagnie de chemins de fer belge s'attend à ce que sa facture passe de 223 millions d'euros à 432 millions d'euros en 2023. Pour lutter contre les coûts supplémentaires, elle prend de nouvelles mesures : chauffage diminué, éclairage réduit, écoconduite ou encore renouvellement de la flotte de trains. Ces actions pourraient faire diminuer la note énergétique de plus de 10%. La SNCB est le plus grand consommateur d'électricité en Belgique. 85% de l'électricité sont utilisés pour faire circuler les trains. Alors à l'instar des voitures, si les trains roulaient moins vite, la SNCB pourrait peut-être économiser quelques euros...