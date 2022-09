Le trafic ferroviaire sera à l'arrêt vendredi aux Pays-Bas en raison d'une grève régionale du personnel des chemins de fer (NS), ont annoncé ces derniers mercredi.

Les syndicats FNV, VVMC et CNV ont annoncé des grèves vendredi dans les régions "ouest" et "nord-ouest", qui comprend notamment la Randstad, cette conurbation réunissant les villes d'Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht, dans l'ouest du pays.