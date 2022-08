Les trains à l’arrêt pendant 1 mois entre Braine-le-Comte et Hal suite à un grand chantier

Attention si vous devez prendre le train entre Mons et Bruxelles. Depuis ce samedi 29 juillet, la ligne est à l’arrêt entre Braine-le-Comte et Hal, dans les deux sens ! En cause un grand chantier de rénovation qui doit durer jusqu’au 29 août. Conséquence : plus aucun train ne circule sur les 15km de ce tronçon. Les usagers doivent donc se rabattre sur des bus de remplacements déployés pour l’occasion, ou bien utiliser des déviations par d’autres lignes de la région. Dans les deux cas, il faut prévoir un temps de trajet rallongé.

Ce grand chantier est estimé à 11 millions d’euros. Il vise à rénover les infrastructures jugées vieillissantes de cette ligne 96. Concrètement : 25.000 traverses seront remplacées sur une distance totale de 20km (2x 10 km), les rails et le ballast (lit de cailloux qui sert d’amortisseur) seront renouvelés sur plus d’1km à hauteur des gares d’Hennuyères et de Tubize, la signalisation sera également modernisée, tout comme les installations électriques (principalement des caténaires).

Mais ce n’est pas tout, les équipes d’Infrabel s’occupent également de construire des murs de soutènements et d’entretenir 6 ponts et tunnels (3 situés à Braine-le-Comte, et 3 situés à Tubize). Ces ouvrages sont victimes d’infiltrations d’eau. Sans réparations, leurs structures pourraient être touchées. Il faut donc creuser environ 1.500m³ de terre pour renouveler les chappes d’étanchéités. Une fois terminés, ces travaux permettront de prolonger la durée de vie de ces "ouvrages d’arts" d’au moins 50 ans.