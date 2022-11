Les Toyota s'offrent un carton plein aux 8 Heures de Bahreïn, dernière manche des championnats du monde d'endurance

Les 8 Heures de Bahreïn, dernière manche des championnats du monde d'endurance, se déroulaient à Sakhir ce samedi. Dominatrices de bout en bout en catégorie WEC, les Toyota ont réalisé une jolie razzia, en remportant la course mais surtout les titres pilotes et constructeurs.

À Sakhir ce samedi, les voitures Toyota n'ont jamais été sérieusement inquiétées. Au volant de la n°8, Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa, partis en pôle, se sont contentés de la deuxième place de l'épreuve pour s'assurer du titre de champions du monde des pilotes. Ce sont leurs équipiers chez Toyota Kamui Kobayashi, José-Maira Lopez et Mike Conway, avec la voiture n°7, qui ont remporté la course. L'Alpine n°36 a pris la troisième position, à trois tours des vainqueurs du jour.

L'écurie Toyota s'adjuge par la même occasion le titre Constructeurs du championnat WEC.