Diffusée il y a quelques jours par l’Institut, la vidéo complète dure plus de 80 minutes. On peut y admirer la carcasse fantomatique du célèbre paquebot. La caméra, fabriquée spécialement pour l’occasion et nommée "Jason Junior", pose son objectif sur les flancs du navire, survole ses ponts et enregistre même sa mythique proue. Une prouesse pour l’époque, puisque le Titanic repose à 3800 mètres sous la surface. Depuis lors, plusieurs expéditions ont pris des clichés et vidéos de l’épave.