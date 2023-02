Les toutes dernières places pour le concert complet de Måneskin à remporter sur Classic 21

La semaine du 13 au 17 février, Raphaël Scaini vous offre, dans son émission Coffee on the Rocks sur Classic 21, vos places pour le concert archi-complet de Måneskin le 2 mars !

Pour les remporter, soyez bien à l'écoute entre 6h et 9h. Raphaël Scaini vous donnera toutes les informations utiles pour participer.

Le groupe a récemment répondu aux personnes qui les critiquent de chercher à se faire remarquer par la communauté LGBTQ + en faisant ce que l’on appelle en anglais du "queerbaiting".

Bien que deux membres de la formation, la bassiste Victoria de Angelis et le batteur Ethan Torchio, appartiennent à la communauté LGBTQ +, le chanteur, Damiano David et le guitariste Thomas Raggi ont dû faire face à de nombreuses critiques pour avoir adopté un style gender-fluid en s’affichant maquillés et avec des hauts talons, alors qu’ils sont tous deux hétérosexuels.

La bassiste a répondu à ces critiques via The Guardian : "Parfois, les accusations sont vraiment lourdes. C’est vraiment stupide, de la part de la communauté gay - qui devrait pourtant combattre ces stéréotypes – de mettre une étiquette sur eux et créer encore plus de haine. Le fait que Raggi et David soient hétéros ne signifie pas qu’ils ne peuvent porter de talons, ou se maquiller."

Dimanche dernier sur Classic 21, Delphine Ysaye évoquait justement le parcours de Victoria de Angelis dans son émission Ladies in Rock.

La semaine dernière également, les membres de Måneskin se sont aussi "mariés" lors d’une cérémonie à quatre pour célébrer la sortie de leur nouvel album.

C’est une collaboration dont nous vous avons déjà parlé sur Classic 21 : "Gossip", ce nouveau single de Maneskin enregistré avec Tom Morello sur le nouvel album Rush ! a maintenant été interprété en formule live dans l’émission de Jimmy Fallon avec le célèbre guitariste de Rage Against the Machine.

C’était la première fois que le groupe jouait d’ailleurs "Gossip" devant un public dans le cadre de cette émission où ils sont revenus sur leurs premières parties avant les concerts des Rolling Stones, leurs débuts à Rome, etc.

A voir dans les deux vidéos ci-dessous :