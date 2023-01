Les toutes-boîtes vont-ils disparaître en 2023 ?

En Belgique, la société BD Media est le distributeur le plus important, il assure 75% de la distribution des folders en Belgique. Et le nombre d’exemplaires pour cette société est loin d’être insignifiant : 2 milliards de pièces annuelles. Un chiffre qui reste impressionnant mais en diminution constante, puisqu’il était à près de 5 milliards il y a cinq ans. " On a connu une assez grande chute des volumes, reconnaît Raf Lambix, le CEO de BD Media, à cause notamment de la crise du coronavirus et du développement de l’e-commerce. Ça se marque surtout sur le secteur non-food et de l’électroménager où plusieurs magasins ont arrêté leur production de folders. "

Les clients le plus importants aujourd’hui sont les grandes surfaces de l’alimentaire et du bricolage.

" On utilise surtout le digital quand on sait ce qu’on veut vendre et pour les biens qui ont plus de valeur, commente Raf Lambrix. Là, on va chercher sur l’internet. Mais pour les achats quotidiens, on va comparer les folders."

Et certaines périodes restent fastes pour les folders, notamment la fin d’année (avec la Saint-Nicolas, et les fêtes de fin d’année), ainsi que le début du printemps, en particulier pour les enseignes de bricolage.