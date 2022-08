Les tortues pourraient-elles disparaître avec le changement climatique ? 99% des bébés tortues sont des femelles à cause de la chaleur

Pour Jérôme Mallefet, cette hypothèse est bien réelle. En général, les tortues pondent leurs œufs deux fois par an, en pondant entre 80 et 150 œufs par ponte. "Cela peut laisser penser que même si les mâles diminuent, ce n’est pas grand-chose vu le grand nombre d’œufs pondus. En réalité, une tortue sur mille réussit à revenir sur la plage pour pondre : le ratio mâle/femelles risque donc d’être modifié et on aurait moins de mâles que de femelles."

Une hypothèse plus optimiste serait que les tortues s’adaptent à la chaleur et modifient leurs habitudes de ponte. Mais il est difficile, selon l’expert, de prévoir si et quand cela pourrait se vérifier.

D'une part, "les changements climatiques aujourd’hui sont beaucoup plus rapides que ceux que ces espèces ont connus auparavant et auxquels ils ont su s’adapter. Chez les humains, on dit souvent qu’une génération est suffisante pour s’adapter, mais chez les animaux, le délai est beaucoup plus long. En somme, l’adaptation biologique et écologique des espèces animales est plus lente que celle qu’on fait subir à l’environnement", détaille le professeur à l’UCLouvain.

D’autre part, une tortue marine met deux heures à creuser un trou, "ce qui est déjà très fatigant pour un animal qui n’est pas fait pour être sur terre. Il est donc possible que la tortue s’adapte, mais creuser un trou plus profond, pendant plus longtemps, avec une température plus élevée sur le sable pourrait être également très dur pour elle. Va-t-elle tenir le coup ?", se demande l'expert.

Une autre hypothèse serait finalement d'agir sur la température à laquelle se trouvent les œufs. "Mais cela correspondrait à une autre intervention de l’homme, cette fois pour réparer aux dégâts qu’il a provoqués."

A cette menace pour les tortues s’ajoutent également les tumeurs contagieuses, dont s'occupent actuellement par les deux hôpitaux américains. Autant de dangers qui, s’ils ne sont pas endigués, risquent de donner du fil à retordre à cette espèce.