Les Tortues Ninja, la success story d'une BD née par hasard

Les Tortues Ninja qui ont bercé notre enfance sont bientôt de retour. Netflix s’apprête en effet à sortir le film "Le destin des Tortues Ninja". Depuis leur naissance un peu hasardeuse en comics, les tortues les plus rapides de la Terre en ont fait du chemin!

Non, les tortues Ninja ne sont pas qu’un simple dessin animé diffusé durant les années 90. Bon c’est sûr que c’est ça qui reste dans les souvenirs du commun des mortels, mais comme beaucoup de dessins animés, les Tortues Ninja ont d’abord existé en comics.

Les auteurs de la BD n’avaient par contre pas du tout anticipé le fait que leurs 4 tortues allaient rencontrer un tel succès public et connaître autant d’adaptations.

En effet, en 1984, Kevin Eastman, l’un des deux auteurs, avait rapidement dessiné une tortue humanoïde qui devait servir de personnage à un comics qui devait normalement n’avoir qu’un seul tome à destination d’un public adolescent.

Le concept de "tortue ninja" plaisait beaucoup à Eastman et à Pieter Laird, futur coauteur de la BD, parce que la tortue est réputée pour sa lenteur alors qu’un Ninja est plutôt réputé pour sa rapidité. Satisfaits par ce début de scénario, ils ont trimé pour sortir le comics le plus rapidement possible, et ont reçu de l’aide financière de leur famille pour imprimer et diffuser la BD le plus largement possible.