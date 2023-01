Les Tortues Ninja débarquent sur mobile avec l’excellent jeu TMNT : Shredder's Revenge

Le catalogue de jeux de Netflix accueille un premier titre très attendu en ce début d’année. Fortement apprécié des joueurs sur PC et consoles, TMNT : Shredder's Revenge est un beat’em up à l’ancienne qui séduira à la fois les fans du genre, et les nostalgiques des Tortues Ninja.

Avec ses graphismes qui ont fait les beaux jours des bornes d’arcade (notamment sur le titre Turtles in Time), Shredder's Revenge vous propose d’incarner les quatre tortues (Michaelangelo, Donatello, Leonardo, Raphaël), ainsi qu’April O’Neil, Splinter et Casey Jones et son fameux masque de hockey. Chaque personnage propose évidemment son propre style de jeu, avec des compétences personnalisées.

Disponible gratuitement sur iOS et Android pour tous les abonnés Netflix, le jeu (qu’on vous conseille vivement) propose des commandes tactiles, mais prend également en charge des manettes Bluetooth. Enfin, un mode crossplay est proposé, entre les joueurs sur mobile. Vous pourrez donc affronter d’autres joueurs sur iOS et Android, mais pas sur console.

Développé par Tribute Games et porté sur mobile par les équipes de Playdigious (à qui l’on doit les adaptations mobiles très réussies de Dead Cell ou Spiritfarer), TMNT : Shredder's Revenge est d’ores et déjà disponible.