Les tornades expliquées aux enfants

Chaque année, les Etats-Unis sont confrontés à la saison des tornades de début mars jusqu’à la fin du printemps. Arbres déracinés, toits envolés, maisons arrachées, personnes blessées voire tuées, ces vents violents provoquent de nombreux dégâts. Comment se forme une tornade ?

Une tornade, c’est la rencontre de vents très violents et de gros nuages d’orage. Les vents coincés entre le sol et le plafond nuageux vont alors former un tourbillon qui va emporter à peu près tout sur son passage.

Même si les Etats-Unis connaissent chaque année ces phénomènes météorologiques, les tornades sont cette année particulièrement nombreuses et dévastatrices.

Les scientifiques s’interrogent sur le lien éventuel entre le réchauffement climatique et ces tornades. Selon eux, ces phénomènes pourraient devenir de plus en plus meurtriers au fur et à mesure que la planète se réchauffe.