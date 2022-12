Pour les fêtes, de nombreuses personnes sont tentées d’offrir un cadeau “geek”. Mais attention aux arnaques et aux fausses promesses. Dans cet épisode, Aurélien et Mathis découvrent une sélection de cadeaux tech recommandés sur les sites en ligne.

Découvrez leurs tests et leurs avis dans cette vidéo qui sent bon le sapin et le chocolat chaud (ou pas) !