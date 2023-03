Les toiles de Monet, témoins de la pollution atmosphérique

Qui dit révolution industrielle dit également augmentation de la pollution de l’air, avec l’apparition de plus en plus d’usines et d’industries dans la ville, le développement des machines à vapeur puis des automobiles, l’usage intensif du charbon. En mettant en relation les dates de création de toiles et les données disponibles sur les estimations de la pollution atmosphérique à Londres aux mêmes dates, l’équipe de scientifique est parvenue à un résultat surprenant.

Cette atmosphère difficilement respirable s’imprégnerait bien visuellement les toiles des maîtres. "En particulier, les changements stylistiques dans leur travail vers des contours plus flous et une palette de couleurs plus blanches sont cohérents avec les changements optiques attendus de concentrations atmosphériques d’aérosols plus élevées" précise l’article. En d’autres termes, on constate que lorsque des pics de pollution sont atteints sur une large période, le style devient plus flou et plus pâle, comme si les peintres avaient observé leur paysage sous le brouillard.