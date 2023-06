Quels titres ont dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify ?

Pas d’énorme surprise sinon concernant les artistes les plus écoutés sur la plateforme suédoise : Ed Sheeran, The Weeknd, Billy Eilish, Dua Lipa, Maroon 5, Harry Styles, sont largement représentés parmi les chansons qui ont dépassé le fameux seuil. Taylor Swift s’y glisse aussi, avec un seul titre, ce qui est plutôt étonnant au vu de sa popularité.

Plus rock, on trouve Arctic Monkeys, Oasis ou Coldplay. Et parmi les groupes plus anciens, figurent entre autres Fleetwood Mac, ACDC, Tears for Fears et surtout Queen. On n’y retrouve pas encore Led Zeppelin ni U2.

Sans surprise, Michael Jackson y apparaît, sauf qu’on aurait pu le penser beaucoup plus représenté qu’avec cette seule chanson, Billie Jean.

Enfin, ces deux dernières années, c’est Running up that hill, de Kate Bush qui a connu le bond le plus spectaculaire dans l’histoire de la plateforme, pour une chanson somme toute assez ancienne. Grâce à la série Netflix Stranger things, qui lui a permis de toucher un tout nouveau public, Kate Bush a gagné plus de 700 millions de lectures en deux ans, elle est désormais tout proche du milliard d’écoutes !