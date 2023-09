Les titres d'Eurythmics sur scène grâce à Dave Stewart

Dave Stewart a déclaré à propos de la tournée : "J'adore jouer sur scène et je suis très impatient à l'idée d'être sur scène avec cet incroyable groupe de musiciennes et de chanteuses, avec lesquelles j'ai déjà joué à de nombreuses reprises pour la plupart. Ma grande amie Vanessa Amorosi, une légende australienne connue pour ses puissantes prouesses vocales, RAHH, une brillante artiste/chanteuse de Warrington avec laquelle j'ai enregistré et joué pendant près de 10 ans, et ma fille (filleule de Lennox) Kaya Stewart, qui chantait "There Must Be An Angel" sur les genoux d'Annie depuis l'âge de 5 ans et qui, depuis l'âge de 14 ans, a donné des centaines de concerts en solo en épatant les foules avec sa voix pleine d'âme et d'émotion. "

"Le choix d'un groupe composé de musiciennes exceptionnelles, dirigé par la brillante claviériste Hannah Koppenburg, est ma façon de rendre hommage à ma grande amie et collaboratrice Annie Lennox."