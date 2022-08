Les titres d’Elvis Presley de plus en plus populaires auprès des guitaristes

Le célèbre fabricant de guitares Fender a remarqué une considérable hausse dans l’apprentissage des titres d’Elvis Presley sur son app, Fender Play, depuis la sortie du biopic de Baz Luhrmann.

C’est via le magazine The Independent qu’on apprend que le nombre de personnes désireuses de jouer comme le King a doublé depuis la sortie du biopic. Et parmi les titres les plus populaires, on retrouve ‘Jailhouse Rock’, ‘Heartbreak Hotel’et ‘Burning Love’.

Dans un communiqué, Max Watts, le vice-président du marketing de Fender a déclaré que "l’impact d’un artiste comme Elvis est indéniable."