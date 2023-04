Les tiques passent à l’attaque en 2023 : elles seront plus nombreuses à cause des conditions climatiques

Signalez vos morsures pour faire avancer les recherches

Contrairement aux idées reçues, les tiques ne se limitent pas à tendre des embuscades que dans les bois et forêts. Votre jardin est aussi un terrain de chasse qu’elles affectionnent particulièrement. Raison pour laquelle l’intérieur de votre domicile peut leur servir de planque. Comme chaque année, l’institut de santé invite toute personne ayant été mordue par une tique à le signaler via le site tiquesnet.sciensano.be. Cette participation anonyme facilitera la notification des morsures de tiques et la lecture des résultats.

"Cela nous permet d’identifier les zones à plus grand risque de morsure en Belgique mais aussi de voir les moments durant lesquels les tiques sont plus actives, donc quand le risque est plus grand. On demande aussi aux personnes d’envoyer des tiques qu’ils ont enlevées de leur peau. On les analysera par la suite en laboratoire pour voir si elles portent des pathogènes comme la bactérie Borrelia qui est responsable de la maladie de Lyme, mais aussi d’autres virus ou bactéries", conclut Tinne Lernout.

Cette contribution citoyenne permet aux chercheurs de suivre au mieux l’exposition de la population, les circonstances des morsures de tiques, etc. L’objectif étant de mieux cibler et adapter les campagnes de prévention.