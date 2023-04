Les tiques et la maladie de Lyme : un danger en expansion dans de nombreuses régions

troisième phase ou phase tertiaire : survient plus tardivement (mois ou années) et touche principalement les grosses articulations (une ou plusieurs) qui sont alors gonflées, douloureuses, on parle alors d’arthrite de Lyme. Certains patients mais cela est très rare peuvent aussi développer une neuroborréliose tardive et d’autres encore ce qu’on appelle une acrodermatite chronique atrophiante (atteinte de la peau qu’on ne voit très peu en Europe)