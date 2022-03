Les tiny houses sont-elles légales en Belgique ?

Bien que très attractive, l’acquisition ou la construction de ces logements restent très vagues en Belgique. En effet, ce n’est qu’en 2019 qu’ils ont été rajoutés dans le code du logement.

Actuellement de nouvelles réglementations ont été mises à jour en Wallonie mais pas encore à Bruxelles et en Flandre. Dans ces deux derniers, seuls les formes éphémères sont tolérées, on parle donc ici d’hôtels ou lieux insolites par exemple car ils sont considérés comme des lieux touristiques et non des logements à proprement dit.