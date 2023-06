Les timbres-poste ont-ils perdu leurs dents et notre intérêt au fil du temps ?

Plus de cent millions de timbres émis cette année

Cela fait 183 ans que cette fine pièce de papier est humectée avec son goût de gomme, puis affranchie avant de parcourir le globe. Mais les récentes technologies de communication ont changé sensiblement nos habitudes au point de délaisser le timbre-poste au profit des posts, SMS et courriels. Pourtant il n’a pas perdu de son charme avec ses illustrations de nos monarques, de papillons, d’oiseaux, d’œuvres d’art, etc.

Imprimés à Malines, plus de cent millions de timbres belges devraient être émis cette année. Un chiffre à la baisse constant pour ce petit émissaire au fil des décennies. Mais Xavier Calbots, responsable du département "philatélie" de Bpost assure que le timbre n’est pas mort et ce, pour plusieurs raisons : "Il y a quand même encore énormément de courriers qui sont affranchis avec des timbres. Car cela fait toujours plaisir de recevoir un courrier physique. L’aspect papier reste quelque chose d’important pour les gens. De plus avoir une collection de timbres, c’est aussi intéressant point de vue culture générale puisque cela balaye de nombreux thèmes comme la nature, les effigies royales, la culture, le cinéma, la musique, des commémorations… C’est en cela que c’est assez riche et encore prisé. Pour fidéliser notre base actuelle et la rajeunir, Bpost diversifie les thèmes. D’ailleurs, il y a une vingtaine d’émissions par an qui sont inspirées de multiples thématiques. Régulièrement, il y a un grand renouvellement. C’est sans compter sur le fait que vous pouvez aussi personnaliser vos timbres pour un heureux évènement comme un mariage par exemple. Cela fonctionne bien. Non, le timbre-poste n’est pas mort."