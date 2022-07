Les tilleuls de deux avenues hutoises seront conservés

Les alignements de tilleuls des avenues Delchambre et Godin-Parnajon, à Huy, vont être conservés. C’est ce qu’a décidé le Collège communal hutois sur base des résultats des analyses complémentaires réalisées par le bureau d’études Apitrees sur les 168 tilleuls concernés. Ceux-ci bénéficieront d’une taille de conversion en port semi-libre.

Une étude de 2020 avait montré que les arbres observés présentaient pour la plupart un état physiologique satisfaisant mais que des analyses complémentaires étaient requises. Celles-ci se sont révélées rassurantes sur l’état sanitaire et l’aspect sécuritaire de la plupart des arbres. Seuls quatre arbres avaient dû être abattus en février 2022 pour des raisons de sécurité publique. L’état de cinq autres arbres demande, lui, encore une attention particulière.

Quant au port semi-libre, qui a été adopté, il consiste en un gros entretien et est nécessaire afin de sécuriser le site et de repartir sur une forme plus adéquate pour l’entièreté des cimes. Cette taille de conversion devrait permettre aux arbres de continuer à pousser de manière autonome en intégrant les contraintes du site. Un entretien beaucoup plus léger devrait alors être réalisé une fois tous les cinq à dix ans.