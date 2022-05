Les Tigres de l'Otan se retrouvent pour deux semaines en Grèce

Les escadrilles - principalement de l'Otan - ayant un tigre comme insigne se retrouveront en Grèce du 9 au 20 mai pour leur exercice annuel, le "NATO Tiger Meet 2022", marqué cette année par la défection des aviateurs de quatre pays, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

Cette institution - le club des tigres existe depuis 1960 - se déroulera cette année au départ de la base aérienne d'Araxo (ouest de la Grèce), pour la première fois à l'invitation de la 335 Mira de l'armée de l'Air grecque, équipée de F-16 C et D.

Les participants étrangers annoncés à l'édition 2022 du NTM sont la 31e escadrille de la Force aérienne belge, basée à Kleine-Brogel (Limbourg) et équipées de F-16 A et B, des unités de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) ainsi que de la Marine nationale françaises sur Rafale, italienne sur Eurofighter, espagnole sur EF-18+ Hornet et le 221 VrL de la force aérienne tchèque, volant sur hélicoptère de combat Mi-24 Hind.

Plus de 60 avions de combat

La Force aérienne déploiera pour sa part six F-16 et une centaine de personnes à Araxos, a-t-on précisé de source militaire à l'agence Belga.

"Durant deux semaines, plus de 60 avions de combat, hélicoptères et avions-radar et un millier de personnes des forces aériennes de l'Otan et de (pays) partenaires vont travailler ensemble "afin d'améliorer l'interopérabilité", a résumé le quartier général des forces aériennes alliées en Europe (Aircom) dans un communiqué.

Quatre pays - l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et la Turquie - ont par contre annulé la participation de (l'une de) leur escadrille Tigre pour des raisons diverses, allant d'engagements opérationnels à la traditionnelle rivalité gréco-turque pour Ankara.