Les tiers-lieux : quels sont ces espaces communautaires qui émergent en Wallonie ?

Comme le définit Laure De Hesselle du magazine Imagine, l’idée générale d’un Tiers-Lieu est un endroit dans lequel on peut faire toutes une série de choses : manger, se former, participer à des ateliers, découvrir des évènements culturels… Idéalement, il y a aussi 'derrière' des questions de gouvernance.

L’Arbre qui Pousse, situé dans une ancienne ferme en carré sur la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, est né en 2018 comme le raconte Pierre-Alexandre Klein : "C’est un projet qui s’est réalisé en 2019 où l’envie des fondateurs était de repenser les rapports entre humains avec la question de 'comment habiter la planète Terre au 21e siècle ?' On a réuni des personnes autour de six pétales, six piliers de notre projet : l’art et la culture, la ferme productive, l’habitat groupé, un centre de transmission, un campus, une ruche d’entrepreneurs […] Je dirais qu’un tiers lieu est une structure polymorphe avec différentes fonctions". Il précise "Au plus une vision sera claire, au plus des individus vont pouvoir rejoindre, fédérer et agir ensemble".

La coopérative Quatre Quarts a créé un tiers Lieu dans l’ancienne gare de Court-Saint-Etienne prêtée par la SNCB, actuellement pour un bail de 8 ans. Xavier Marichal, un des fondateurs du projet, développe : "En plus du restaurant, Quatre Quarts recueille les propositions de citoyens et d’associations et propose des concerts, ateliers, conférences, temps de partage et d’échange, afin que chacun puisse s’approprier le lieu. C’est un espace pour se trouver et se retrouver avec d’autres et échanger. La demande est en hausse ainsi que l’augmentation des projets collectifs en ce temps d’après-confinements pour pouvoir partager des intérêts communs".

Pierre-Alexandre Klein a en outre créé Trois-Tiers, un lieu facilitateur de nouveaux lieux d’émergence : "Les humains aujourd’hui sont en quête de sens dans tout ce qui nous arrive. On parle de ces tiers lieux comme des laboratoires d’expérimentation sociale afin de pouvoir créer du lien entre les humains. Cette dynamique citoyenne fait que les gens parlent, créent et innovent ensemble. C’est un magnifique creuset social et environnemental. On est dans des déséquilibres écosystémiques importants et sans être catastrophiste, on doit repenser nos façons de manger, de consommer, de faire de la recherche, d’entreprendre. On accueille autant des voisins des alentours que des demandeurs d’asile avec la Croix rouge, que des chercheurs de la KUL et de l’UCL qui viennent travailler ensemble. On a des savoirs qui sont le fruit de nos expériences, que l’on aime transmettre".