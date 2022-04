Les thermes de Spa complètement évacués : du chlore dans de l'acide

Les Thermes de Spa ont été totalement évacués ce mercredi, à la suite d’un déversement accidentel de chlore dans une cuve d'acide.

Quatre personnes ont été intoxiquées, parmi lesquelles un livreur et deux techniciens. Une trentaine de clients présents aux abords de l’établissement ont également été incommodés. Un plan de secours communal a été déclenché, et un périmètre de sécurité a été installé par la police, bien qu’il n’y ait plus de risque toxique direct. Les pompiers sont actuellement occupés à sécuriser la cuve. Selon la bourgmestre de la localité les symptômes des victimes les plus légères se limitent à des difficultés respiratoires et de la toux. La protection civile se charge, avec une firme privée, de vidanger le mélange dangereux. Les Thermes espèrent rouvrir normalement dès ce jeudi.