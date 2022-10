Les thérapies spirituelles : chamanisme et magnétisme, en quoi ça consiste ?

Être chaman est un engagement à prendre soin de la terre et de ses habitants par tous les moyens qui sont à notre disposition. Mais avant toute chose, c’est un apprentissage très personnel et très privé qui exige de plonger au plus profond de notre propre histoire pour y trouver l’harmonie. C’est un voyage personnel et intime, qui demande de faire la paix avec toutes les facettes de notre propre personnalité, d’apaiser les blessures de notre enfance, d’adoucir nos jugements, de renforcer notre confiance, notre stabilité et notre constance, d’apprendre déjà à vivre avec nous-même en paix, en harmonie, en sécurité et en vertu.

Puis, une fois sa propre histoire apaisée, le chaman explore avec la même bienveillance et le même discernement les mondes parallèles. Les mondes d’en haut, celui des guides, des maîtres, et les mondes d’en bas, ceux des pulsions, des vies passées, des animaux totems. Il explore les mondes animal, végétal minéral et invisible.