Les têtes d’affiche des 100e Wallos à Namur dévoilées

Comme chaque année, Namur vivra au rythme des fêtes de Wallonie le troisième week-end de septembre. Une édition particulière puisque ce sera les 100e "Wallos". A côté des nouveautés déjà annoncées (nouvelle bière et un son et lumière gratuit du 8 au 12 septembre), les traditionnels concerts animeront la capitale wallonne pendant plusieurs jours. Programmés par le Comité Central de Wallonie sur la place d’Armes, et par la RTBF sur la place Saint Aubin. Le programme complet a été dévoilé ce lundi.

La soirée du jeudi 14 sera dédiée à la musique électro avec plusieurs DJ’s dont le Français de Kungs ou notre compatriote Alex Germys.

Le vendredi, place à des groupes de "cover" et à Daddy K

Programmation plus grand public et familiale pour le samedi avec des artistes comme Christophe Willem et Mosimann.

"C’est notre rôle d’en être mais également notre plaisir", explique Jean-Paul Philippot, l'adminsitrateur général de la RTBF. "En organisant des concerts mais également avec une émission en prime time le samedi soir après le "19h30", pour parler de Namur, des fêtes de Wallonie et de la Wallonie en général. Notre objectif, c’est que personne tant en Wallonie qu’à Bruxelles, n’ignore ce qui se passe cette année particulière des 100 ans des fêtes de Wallonie."

"La célébration des fêtes de Wallonie c’est au cœur de la capitale wallonne qu’elle est la plus authentique, la plus conviviale. Les fêtes de Wallonie, c’est à Namur qu’elles se passent, qu’elles se vivent," estime le bourgmestre Maxime Prévot. "Ce 100e anniversaire sera un grand cru. Spectacles, convivialité, folklore, tradition et commémorations de l’histoire de ces fêtes. A Namur, on a le sens de la fête, mais on aime aussi que la fête ait du sens."