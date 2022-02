Les tests PCR coûtent 3 millions par jour : il est temps de revoir la stratégie selon plusieurs experts

Steven Van Gucht, le porte-parole interfédéral Covid-19, pense, lui aussi, qu'il est temps d'adopter une stratégie de testing plus ciblée, qui vise d'avantage les groupes vulnérables. La surveillance par échantillon, en des endroits précis, lui semble intéressant pour détecter rapidement tout nouveau variant du virus.

"Vu qu'omicron semble avoir atteint son pic en Belgique, il est temps d'envisager la prochaine phase", estime Steven van Gucht.

Sans dépistage systématique, comment savoir, dès lors, si on est contagieux pour son entourage? Le commissaire Corona rappelle que les précautions à prendre en cas de symptômes, et quelle que soit la maladie, c'est de s'isoler. "Quand on est malade, on ne va pas à l'école ou au travail, on ne voit pas ses amis" rappelle Pedro Facon.