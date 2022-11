Les terrils ne sont pas des plaines de jeu pour quads et motocross prévient la police

Une altercation entre motards et promeneurs du côté de Trazegnies la semaine dernière illustre bien ce phénomène connu : dès que les beaux jours arrivent, des conducteurs de quads et de motocross prennent les terrils comme terrains de jeu. Au-delà de la pollution sonore créée, cela implique aussi un danger pour les promeneurs et une destruction de l’écosystème. "C’est évidemment une nuisance pour les riverains, mais aussi un danger pour la flore", constate Christophe Dullier, porte-parole de la zone de police Aiseau-Prssles – Châtelet – Farciennes. Raison pour laquelle la zone de police tente d’endiguer le phénomène. "Il y a une phase préventive où nous expliquons sur nos réseaux sociaux pourquoi c’est interdit. Et puis, il y a une phase répressive et nous réalisons des contrôles chaque année."

L’amende peut être salée, parfois plusieurs centaines d’euros, sans compter la saisie du véhicule.