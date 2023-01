Les terrifiantes prédictions de Nostradamus pour 2023 : Antéchrist, guerre mondiale, catastrophes climatiques

Alors que l’on vient à peine de se souhaiter la bonne année, Nostradamus vient casser l’ambiance.

2023, comme beaucoup d’années avant elle, n’a pas échappé aux prédictions de l’astrologue du XVIe siècle, Michel de Nostredame dit Nostradamus, connu pour son ouvrage datant de 1555, "Les Prophéties".

Fin décembre, le New York Post a décidé de publier les prédictions de Nostradamus concernant 2023, ce qui a certainement dû calmer les plus superstitieux qui s’attendaient à ce que cette année soit la leur. Parce que si on en croit les propos de l’astrologue, 2023 s’annonce catastrophique.

Dans "Les Prophéties", nous pouvons lire que 2023 verrait "le feu céleste sur l’édifice royal". Si les termes "édifice royal" font certainement écho à Buckingham Palace, les termes "le feu céleste" sont possiblement utilisés au sens figuré. Comme le souligne Slate, c’est peut-être le documentaire de Meghan et Harry qui mettra le feu aux poudres après tout.

Nostradamus révèle également des choses plus explicites, notamment sur les conditions climatiques. "Comme le soleil, la tête fouillera la mer brillante. Les poissons vivants de la mer Noire ne feront que bouillir ". Nous ne sommes pas sans savoir que de nombreuses espèces sont en voie de disparition, et la région de la Mer noire en danger face au changement climatique.

Et pour enfoncer le couteau dans la plaie, les conflits internationaux s’intensifieront. Le monde fera face à "sept mois de Grande Guerre" qui n’auront comme résultat que "des gens morts de malfaisance". Et comme si ce n’était pas assez, nous devons nous attendre à l’arrivée de l’Antéchrist dont la guerre durera 27 ans...

Bonne année !