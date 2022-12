Les terrasses temporaires autorisées jusqu’en septembre 2024 à Bruxelles

Les terrasses aménagées sur les places de stationnement dans le cadre de la pandémie de coronavirus resteront autorisées jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) prévue en septembre 2024.

Ainsi en a décidé le gouvernement bruxellois, jeudi, lors de sa réunion hebdomadaire. "Les restaurants et les cafés peuvent maintenir leur terrasse installée sur les places de parking. Je suis heureux de pouvoir leur communiquer cette excellente nouvelle. Avec le temps, elles sont devenues une source importante de revenus. Tandis que leur implantation sur la voirie a aussi permis de démontrer la vitalité de la vie urbaine quand l’espace est offert aux habitants plutôt qu’aux voitures. Mon ambition est de pérenniser cela dans le RRU nouvelle formule à venir", a commenté le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Pascal Smet.

Les lignes directrices encadrent l’exploitation des établissements Horeca à l’extérieur et l’exploitation des terrasses dans l’espace public. Elles prévoient une dispense de permis d’urbanisme, à certaines conditions, pour installer une terrasse sur des places de stationnement pendant une période saisonnière entre le 1er avril et le 31 octobre et/ou pendant les fêtes de fin d’année.

Le gouvernement bruxellois a estimé important d’informer le secteur de la prolongation de ce dispositif à l’approche des fêtes, d’autant que les autorisations arrivaient à échéance le 31 décembre prochain. Selon le cabinet de Pascal Smet, depuis deux ans, ces autorisations ont été plébiscitées par beaucoup. Elles offrent un cadre clair pour l’ensemble des acteurs, dont les établissements Horeca, les communes et la Région. Elles soutiennent la dynamique du secteur Horeca, encadrent la qualité des aménagements et favorisent la flexibilité et la durabilité, facilitent le contrôle des terrasses Horeca dans l’espace public et participent à l’objectif régional de réduire le stationnement en voirie à moins de 200.000 places.