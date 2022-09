Les terrasses chauffées à l’heure de la crise énergétique : stop ou encore ?

A Liège, Place du Marché, quasiment tous les cafés et restaurants disposent de chauffages en terrasse pour accueillir les clients. Avec la baisse des températures, en ce début d’automne, certains tenanciers d’établissements ont déjà rallumé les chaufferettes. D’autres attendent encore ou les allument à la demande des clients. Vu l’explosion des coûts de l’énergie, certains hésitent à deux fois… Mais pour les responsables des établissements, le dilemme est le suivant : chauffer va devenir hors de prix mais ne pas chauffer, c’est risquer de voir les clients partir vers d’autres terrasses qui, elles, sont chauffées. Certaines villes et communes ont d’ores et déjà résolu cette question en réglementant via l’interdiction de ces chauffages en terrasse. A Liège, pour le moment, une telle interdiction n’est pas à l’ordre du jour.