Les terrains de football touchés par la sécheresse

Au RAEC Mons, c’est le terrain des jeunes qui est le plus abîmé. Le terrain d’entraînement et la pelouse du stade, sont en meilleur état, grâce à un système d’arrosage. Une solution qui coûte cher. D’ailleurs, tous les clubs n’en ont pas les moyens et sont contraints de laisser leurs terrains s’assécher.

Ici, à Mons, c’est la RCA (Régie Communale Autonome) qui finance cet arrosage. Malgré cela, tous les terrains ne peuvent pas en profiter, et il faut donc s’adapter : "on s'organise pour essayer que les équipes de jeunes se répartissent sur les terrains les plus préservés. Et puis notre équipe première a débuté ses entraînements sur le terrain du stade ".