Les tentatives d’escroqueries se multiplient sur LinkedIn : arnaques aux crypto, fausses offres d’emploi, phishing…

Dans d’autres cas, de fausses annonces d’emploi afin de récupérer les informations des utilisateurs de LinkedIn. En effet, il est encore possible de proposer un emploi sous le compte LinkedIn d’une véritable entreprise apparaissant comme une offre réelle de la société. Dans son dernier rapport de transparence publié en 2021, le réseau social professionnel reconnaissait avoir supprimé près de 32 millions de faux comptes sur l’année et pas moins de 136 millions de messages d’escrocs et de spam.

Au premier trimestre 2022, une étude d’Atlas VPN, révélait que LinkedIn était la cible de plus de la moitié de toutes les escroqueries par phishing dans le monde. L’intérêt pour les criminels est de récupérer les informations d’une personne via son compte LinkedIn. De nombreuses personnes ont tendance à réutiliser le même mot de passe sur différents sites. LinkedIn, par la confiance qu’il dégage chez ses utilisateurs comme un réseau professionnel, est la cible première d’une nouvelle génération d’escrocs. Et avec un taux d’ouverture des messages d’environ 47%, il est facile de toucher un grand nombre d’utilisateurs.