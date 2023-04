Les tensions Taïwan-Chine expliquées aux ados

A Taiwan, les militaires de l’air force portent un badge surprenant ! Winnie l’ourson qui se prend une tarte… Mais c’est quoi ce délire ! ? En fait Winnie l’ourson, il représente le président Chinois Xi Jinping, et l’ours noir représente Taïwan qui résiste face à la Chine… Tu as peut-être déjà entendu que c’était tendu entre La Chine et Taiwan, on va essayer de t’expliquer pourquoi simplement.

En gros l’île de Taïwan elle a été rattachée de force à l’empire Chinois en 1683. En 1895, l’empire chinois se fait boloss par le Japon et lui cède Taiwan. L’île reste sous contrôle Japonais pendant 50 ans avant d’être rendue à la Chine après la défaite du Japon à la seconde guerre mondiale.

Et à ce moment-là en Chine, c’est la guerre civile. Il y a deux mecs qui veulent prendre le pouvoir : D’un côté, Tchang Kaï-Chek et son parti le Kuomintang et en face, Mao Tse Tong et le Parti communiste.

C’est finalement Mao qui gagne la guerre civile et proclame la République Populaire de Chine. Tchang Kaï Chek, lui, il se barre à Taïwan avec son armée et 2 millions de personnes et il crée la République de Chine.