Les tendances pour 2023 en cuisine

Vous manquez d’idées pour varier ou améliorer votre alimentation ? Dans le 6/8, Carlo De Pascale vous propose une synthèse sur les bonnes habitudes de consommation pour 2023.

La sobriété saine

Bonne pour le portefeuille et pour le corps, la sobriété saine consiste à manger moins, mieux et moins transformé. Il s’agit notamment de moins gaspiller en payant de la valeur ajoutée à d’autres. Méfiez-vous aussi des entrées de supermarchés pleines de produits très chers au poids.

La Newstalgia

Les traditions ! les traditions ! Une tendance des recettes ancestrales dont il faut se méfier parce que dans certains cas elles peuvent être prises comme appât pour nous vendre n’importe quoi.

Champignons de culture originaux

En Belgique et un peu partout en Europe, on a importé des variétés japonaises qui font oublier les champignons sauvages. La société Eclo, dans les caves de Cureghem, en propose certaines gammes.

Le kombucha

Le Kombucha est une boisson fermentée non alcoolisée, à base de thé infusé et refermenté. Les bénéfices pour la flore intestinale et l’estomac ne sont pas scientifiquement démontrés, mais ces boissons, quand elles sont peu sucrées, sont très agréables à boire. En Belgique, la marque Rish fabrique de bons kombuchas qui peuvent être parfois très pétillants.

Le resto sans se ruiner

Pour un billet de 20 ou 25 euros, certains restaurants proposent des menus très intéressants et gustatifs. C’est le cas de Fernand Obb à Bruxelles, de la cidrerie Badi récemment ouverte, et de la chaîne européenne Takumi qui vend des donburi, bols de riz à la japonaise pleins de bonnes choses.

Le restaurant haut de gamme mais intimiste

Le chef sur un comptoir qui maîtrise le feu à la vue du client est lui aussi tendance. C’est parfois la seule façon pour certains chefs de continuer à se développer. C’est la voie prise par le chef bruxellois Christophe Hardiquest pour se relancer avec son nouveau restaurant Menssa.